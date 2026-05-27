Житель Ростовской области предстанет перед судом по делу о причинении смертельных травм знакомому

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Житель Ростовской области Андрей И. предстанет перед судом в рамках уголовного дела о смерти его знакомого.Роковая ссора между приятелями произошла 7 марта в поселке Дорожном Аксайского района. Мужчины находились в квартире на улице Октябрьской и распивали спиртное. Посиделки не задались, перетекли в конфликт. Андрей разозлился и полез в драку. По версии СУ СК России по Ростовской области, он бил пострадавшего руками и ногами по телу и голове.Затем Андрей вытащил безвольного приятеля на улицу. Уже там пострадавший умер от травм.Андрей быстро стал подозреваемым по уголовному делу, а затем и обвиняемым.