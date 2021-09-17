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Ростовский СКА победил «Туапсе»

Ростовский СКА победил «Туапсе»
Ростовчане одержали очередную победу и вернулись на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России среди клубов 2-го дивизиона ФНЛ.
В этот раз подопечные Андрея Козлова обыграли на выезде «Туапсе», середняка чемпионата. На 16-й минуте счёт открыл Алан Лелюкаев, а в концовке первого тайма Артём Федчук его удвоил – 0:2. Во второй части игры «красно-синие» полностью контролировали матч и спокойно доиграли до победы. Результат – выигрыш на классе и выход на первое место.

В других матчах тура волгоградский «Ротор-2» обыграл дома ставропольское «Динамо» - 2:1, махачкалинский «Легион Динамо» был сильнее владикавказской «Алании-2» - 2:0, махачкалинский «Анжи» превзошёл на своём поле нальчикский «Спартак» - 2:0, таганрогский «Форте» разгромил «Ессентуки» - 6:0, павловская «Кубань Холдинг» победила «Биолог-Новокубанск» - 2:1, майкопская «Дружба» сыграла в ничью с пятигорским «Машуком-КМВ» - 1:1, а махачкалинское «Динамо» разгромило на своём поле новороссийского «Черноморца» - 3:0.

Свой очередной матч СКА будет проведёт 3 октября дома с «Динамо» (Ставрополь).
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