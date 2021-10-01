Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Трех спортсменок «Ростов-Дона» вызвали в сборную на чемпионат Европы по гандболу

Трех спортсменок «Ростов-Дона» вызвали в сборную на чемпионат Европы по гандболу
В сборную России по гандболу вызвали трех спортсменок «Ростов-Дона». Девушки будут готовиться к играм квалификационного турнира, первые из которых пройдут 6 и 9 октября.

В матчах квалификации соперницами россиянок станут девушки из Швеции, Литвы и Польши. Из Ростова в расположение сборной прибыли Анастасия Лагина, Екатерина Зеленкова и Ярослава Фролова. На тренировки в Швецию также отправилась уроженка этой страны Анна Лагерквист.

Сам чемпионат пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года. На Евро выступят лишь 16 стран, четыре из которых уже известны: Норвегия, Словения, Черногория и Македония. Еще 12 путевок разыграют между сборными.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.