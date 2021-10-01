Трех спортсменок «Ростов-Дона» вызвали в сборную на чемпионат Европы по гандболу

В сборную России по гандболу вызвали трех спортсменок «Ростов-Дона». Девушки будут готовиться к играм квалификационного турнира, первые из которых пройдут 6 и 9 октября.В матчах квалификации соперницами россиянок станут девушки из Швеции, Литвы и Польши. Из Ростова в расположение сборной прибыли Анастасия Лагина, Екатерина Зеленкова и Ярослава Фролова. На тренировки в Швецию также отправилась уроженка этой страны Анна Лагерквист.Сам чемпионат пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года. На Евро выступят лишь 16 стран, четыре из которых уже известны: Норвегия, Словения, Черногория и Македония. Еще 12 путевок разыграют между сборными.