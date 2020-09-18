Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень отправится в сборную России

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень вызвана в национальную сборную России, сообщает пресс-служба клуба.Спортсменка и еще шесть ее коллег (Анна Вяхирева, Кристина Кожохарь, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Виктория Калинина и Владлена Бобровникова) проведут в городе Новогорске Московской области две недели (с 27 сентября по 8 октября). К ним должна была присоединиться и Ярослава Фролова, но она вывихнула ногу во время матча с «Динамо-Синарой».Тренировки в национальной сборной для донских гандболисток плановые и необходимые. В скором времени они должны будут показать себя в предварительном раунде чемпионата Европы-2020. Девушки сыграют со сборными Швеции, Испании и Чехии.Отметим, что Россия стала участником этого турнира автоматически, так как из-за пандемии коронавируса Европейская федерация гандбола отменила квалификацию чемпионата.