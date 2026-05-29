Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Крупный пожар вспыхнул на складских помещениях под Ростовом-на-Дону

Крупный пожар вспыхнул на складских помещениях под Ростовом-на-Дону

Крупный пожар охватил складские помещения под Ростовом-на-Дону. Днем 27 мая в районе торгового центра «Мега» в Аксае загорелись складские помещения.

По свидетельствам очевидцев, которые активно делятся информацией в социальных сетях, клубы черного дыма были видны за несколько километров от места происшествия.

Дым видно с Сельмаша, - поделился наблюдениями один из жителей Ростова-на-Дону с порталом DonDay. - Проезжаешь мимо ТЦ «Мега» ничего не видно.

Жители города активно публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи, подтверждающие масштаб возгорания.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. Подробности инцидента, включая возможную причину возгорания, а также информацию о пострадавших и точных масштабах ущерба, продолжают уточняться. Официальные данные будут предоставлены по мере их поступления.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика