Крупный пожар вспыхнул на складских помещениях под Ростовом-на-Дону

Фото: Соцсети

Крупный пожар охватил складские помещения под Ростовом-на-Дону. Днем 27 мая в районе торгового центра «Мега» в Аксае загорелись складские помещения.По свидетельствам очевидцев, которые активно делятся информацией в социальных сетях, клубы черного дыма были видны за несколько километров от места происшествия.Дым видно с Сельмаша, - поделился наблюдениями один из жителей Ростова-на-Дону с порталом DonDay. - Проезжаешь мимо ТЦ «Мега» ничего не видно.Жители города активно публикуют в соцсетях фотографии и видеозаписи, подтверждающие масштаб возгорания.В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. Подробности инцидента, включая возможную причину возгорания, а также информацию о пострадавших и точных масштабах ущерба, продолжают уточняться. Официальные данные будут предоставлены по мере их поступления.