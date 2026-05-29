Два футболиста «Ростова» сыграли за сборную России в товарищеском матче

Игроки «Ростова» Илья Вахания и Виктор Мелехин провели товарищеский матч в составе сборной России.

Национальная команда России встречалась с Египтом на его поле. Победу во встрече одержали хозяева поля. Единственный мяч во встрече на счету Мостафы Зико.

Илья Вахания провел на поле 90 минут. Готовиться к новому сезону защитник будет в составе «Краснодара». У Виктора Мелехина, в свою очередь, в матче с египтянами в активе 30 минут игрового времени.
Фото: РФС
