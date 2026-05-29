Администрация Сальского района заплатит более полумиллиона рублей за мусор на сельхозполях

Администрация Сальского района Ростовской области будет вынуждена выплатить более 500 тысяч рублей в качестве компенсации за захламление сельскохозяйственных полей бытовыми и строительными отходами. Об этом стало известно из сообщения Россельхознадзора по региону.Проверка, проведенная надзорным ведомством в марте прошлого года, выявила серьезное нарушение: на одном из участков сельхозназначения были обнаружены большие объемы мусора. Твердые бытовые отходы заняли 20 квадратных метров, а строительные – порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Экспертиза, проведенная Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердила, что захламление было допущено непосредственно районной администрацией. Было установлено четыре случая превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ, что нанесло ущерб почве.Судебные разбирательства по данному делу начались в январе 2026 года. Ростовский областной суд первой инстанции удовлетворил иск Россельхознадзора и обязал администрацию Сальского района выплатить более 500 тысяч рублей. Однако администрация не согласилась с решением суда и подала апелляцию.В мае 2026 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в этом споре. Суд признал доводы администрации необоснованными, подтвердил достоверность представленных доказательств и правомерность решения о взыскании ущерба, причиненного почве. Жалоба администрации осталась без удовлетворения, что означает, что решение о выплате штрафа вступило в законную силу.