В Ростовская области женщина забила молотком до смерти бывшего супруга

В ночь на 10 мая текущего года страшная трагедия разыгралась в одной из квартир многоэтажного дома по улице Парковой в Новошахтинске. Женщина жестоко расправилась с бывшим мужем, нанеся ему смертельные удары молотком во время пьяной ссоры.По данным следствия, в роковую ночь погибший и его бывшая супруга совместно употребляли алкогольные напитки. Семейное застолье переросло в конфликт, который, после взаимных оскорблений перерос в ожесточенную драку. В состоянии неконтролируемой ярости женщина схватила молоток и нанесла им многочисленные удары по голове потерпевшему. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.Сразу после совершения преступления подозреваемая скрылась с места трагедии. Тело погибшего было обнаружено спустя несколько дней. Правоохранительным органам удалось задержать женщину аж в Краснодарском крае.В настоящее время следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор полной доказательной базы.