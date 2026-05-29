Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовская области женщина забила молотком до смерти бывшего супруга

В Ростовская области женщина забила молотком до смерти бывшего супруга
В ночь на 10 мая текущего года страшная трагедия разыгралась в одной из квартир многоэтажного дома по улице Парковой в Новошахтинске. Женщина жестоко расправилась с бывшим мужем, нанеся ему смертельные удары молотком во время пьяной ссоры.

По данным следствия, в роковую ночь погибший и его бывшая супруга совместно употребляли алкогольные напитки. Семейное застолье переросло в конфликт, который, после взаимных оскорблений перерос в ожесточенную драку. В состоянии неконтролируемой ярости женщина схватила молоток и нанесла им многочисленные удары по голове потерпевшему. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

Сразу после совершения преступления подозреваемая скрылась с места трагедии. Тело погибшего было обнаружено спустя несколько дней. Правоохранительным органам удалось задержать женщину аж в Краснодарском крае.

В настоящее время следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор полной доказательной базы.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика