Дым от пожара под Ростовом накрыл трассу М-4 «Дон»

Мощный пожар на складских помещениях рядом с ТЦ «Мега» в Аксае вызвал критическое ухудшение видимости на федеральной трассе М-4 «Дон». Густой черный дым распространился на проезжую часть, создав угрозу для водителей.По сообщениям очевидцев, дымовая завеса настолько плотная, что видимость на дороге практически равна нулю. Это вызывает серьезные опасения у автомобилистов, которые отмечают, что им «едва удалось проскочить» опасный участок.-Оно уже к дороге приближается, – делятся водители, описывая, как дым вплотную подбирается к трассе. Сообщается, что люди буквально задыхаются от едкого запаха.Масштаб пожара, начавшегося днем 27 мая на складских помещениях, подтверждается огромным столбом черного дыма, который видно на многие километры, вплоть до района Сельмаша в Ростове-на-Дону.В связи с чрезвычайной ситуацией и нулевой видимостью, существует высокая вероятность перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в данном направлении.На данный момент официальные комментарии от экстренных служб и представителей власти по поводу масштабов пожара, его причин, а также принимаемых мер по его ликвидации отсутствуют. Подробности происшествия продолжают уточняться.