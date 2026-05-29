В Ростовской области придумали новые ограничения для электросамокатчиков

В Законодательном Собрании Ростовской области прошёл круглый стол, посвящённый проблемам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Участники обсудили пути решения острых вопросов, связанных с безопасностью на дорогах.Ситуация с электросамокатами вызывает серьёзную обеспокоенность у пешеходов и автомобилистов. Пользователи СИМ, особенно курьеры, нередко игнорируют правила дорожного движения. Доставщики разгоняются до недопустимой скорости на пешеходных зонах; выезжают на проезжую часть; хаотично перемещаются между полосами движения. Это приводит к дорожно‑транспортным происшествиям, в которых участники получают тяжёлые травмы, а в отдельных случаях инциденты заканчиваются летальным исходом.По словам первого заместителя министра транспорта Ростовской области Александра Чекменева, статистика неутешительна: число ДТП с участием электросамокатов выросло более чем на 30%.Чтобы снизить риски аварий с пострадавшими, начальник ГАИ Сергей Сасин выступил с инициативой обязать пользователей СИМ носить защитные шлемы.- В целях повышения пассивной безопасности просим Законодательное Собрание рассмотреть нашу инициативу — обязать лиц, передвигающихся на СИМ, использовать защитные шлемы, — подчеркнул Сасин, передает Donday.Стоит отметить, что инициатива об обязательном использовании шлемов для водителей СИМ уже выдвигалась на федеральном уровне в 2023 году, но тогда она так и не была воплощена в жизнь.Ещё одно предложение прозвучало от депутата Бориса Вальтера. Он считает необходимым привлекать к ответственности за нарушения ПДД и ДТП не только водителей электросамокатов, но и представителей кикшеринговых компаний. Пока эта идея находится на стадии обсуждения.