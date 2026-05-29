В Ростове улицу Малиновского затопило после сильного дождя

Улицу Малиновского в Ростове затопило после сильного дождя. Даже спустя сутки вода не ушла, а пробки достигли критических отметок.Речь идет про участок Малиновского и пересечение с Всесоюзной. Вечером 28 мая во время сильного дождя ливневки не выдержали. В итоге лютым потоком вода залила всю улицу. К утру и до конца следующего дня там была сплошная вода.На затопленной территории образовалась пробка. Уже к вечеру 29 мая протяженность затора достигает 5 километров. На кадрах отчетливо показано, что вода заполонила большой участок, машинам приходится буквально плыть по дороге.Добавим, что причиной всех бед стали не справляющиеся с напором воды ливневки. О проблемах властям известно давно, однако никаких мер при этом не предпринимается. Единственным выходом было перекрывать мост. Как только начинались дожди, бывший мэр города Алексей Логвиненко объявлял, что мост закрыт.Проблему хотели решить благодаря реконструкции ливневок. Но потопы на участке все еще происходят. Новостей о перекрытии больше нет. Вероятно, со временем стало понято, что просто перекрывать улицу – не самый действенный способ. Но пока о новом решении проблемы не сообщалось.