В Ростовской области больше месяца ищут жителя Адыгеи

В донском регионе ищут жителя Адыгеи. О местонахождении 23-летнего Станислава Ельцова ничего не известно с 27 апреля.К поиску в Ростовской области подключились волонтеры.Рост Станислава равен 171 сантиметру, он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Он был одет в серую кофту, темно-серую водолазку, голубые спортивные брюки или голубые джинсы и черные кроссовки.О любой информации о местонахождении Станислава сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.