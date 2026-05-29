Пробки в восемь баллов сковали вечерний Ростов 29 мая. Об этом свидетельствуют данные Яндекс. Карт на 18:00.Трудности с движением авто зафиксированы в центре города. Машины двигаются со скоростью не выше 10 километров в час по Ворошиловскому, Текучева, Красноармейской, Большой Садовой, Кировскому и Михаила Нагибина.Ситуацию на дороге осложняет дождь. Напомним, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Оно продлится до 1 июля.Автовладельцам стоит учитывать ситуацию на проезжей части при планировании своих маршрутов.