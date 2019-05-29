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Тимофей Калачев признан лучшим игроком мачта против «Ахмата»

Тимофей Калачев признан лучшим игроком мачта против «Ахмата»
Футболист ФК «Ростова» Тимофей Калачев признан самым результативным игроком мачта против «Ахмата». К такому решению пришли болельщики «желто-синих» в голосовании на официальном сайте донского клуба.

Встреча прошла 26 мая в Грозном. По итогу счет на табло установился 1:0 в пользу хозяев. После игры болельщики стали голосовать за того, кого они посчитали самыми результативными.

Победу одержал Тимофей Калачев. Он набрал 3,96 балла и занял первое место. На второй позиции оказался вратарь Сергей Песьяков. Тройку лидеров замкнул полузащитник Алексей Гацкан.

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