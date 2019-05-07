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Нападающий Элдор Шомородов признан лучшим игроком встречи «Ростов» - «Краснодар»

Нападающий Элдор Шомородов признан лучшим игроком встречи «Ростов» - «Краснодар»
Футболист основного состава донского клуба «Ростов» был выбрал лучшим игроком матча с «Краснодаром». Такой выбор сделали болельщики команды на голосовании, проходящем на официальном сайте клуба.

Элдор в последнее матче забил блестящий гол. Болельщики это отметили и дружно отдали предпочтение нападающему из Узбекистан. По итогам голосования он набрал 4,89 балла и занял первое место в номинации «зрительских симпатий».

Однако на втором месте оказался полузащитник Роман Еременко, который в матче с краснодарцами сделал голевую передачу на Элдора. Бронза досталась голкиперу Сергей Песьяков. Он набрал 4,26 балла.

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