Нападающий Элдор Шомородов признан лучшим игроком встречи «Ростов» - «Краснодар»



Футболист основного состава донского клуба «Ростов» был выбрал лучшим игроком матча с «Краснодаром». Такой выбор сделали болельщики команды на голосовании, проходящем на официальном сайте клуба.



Элдор в последнее матче забил блестящий гол. Болельщики это отметили и дружно отдали предпочтение нападающему из Узбекистан. По итогам голосования он набрал 4,89 балла и занял первое место в номинации «зрительских симпатий».



Однако на втором месте оказался полузащитник Роман Еременко, который в матче с краснодарцами сделал голевую передачу на Элдора. Бронза досталась голкиперу Сергей Песьяков. Он набрал 4,26 балла.