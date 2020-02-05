Тхэквондисты из Ростова заняли призовые места на первенстве России среди глухих



Ростовские спортсмены приняли участие в Первенстве России по тхэквондо среди глухих. Соревнования проходили в Краснодарском крае. В нём приняли участие 87 спортсменов из Дагестана, Татарстана, Москвы, Красноядрского, Приморского, Краснодарсого краёв, Пензенской, Тюменской, Воронежской и Ростовской областей.



Донской регион представляли 20 тхэквондистов. Ребята получили 23 медали (одну золотую, девять серебряных и тринадцатых бронзовых). Они стали победителями в тройном, парном, индивидуальном и смешанном зачётах.



В Первенстве России приняли участие Игорь Звонков, Артём Пархоменко, Аким Мелентьев, Мария Притула и Мария Рыковская. Они дважды поднимались на пьедестал. Анастасия Бочарова получила три медали.