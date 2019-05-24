Ростовские тхэквондисты заняли призовые места на Кубке России



На Кубке России по тхэквондо ростовские спортсмены заняли призовые места. Соревнования прошли с 20 по 25 мая в Шахтах.



В донской город приехали более 500 тхэквондистов из порядка 50 регионов страны. Среди участников были и представители основного состава сборной России.



Сперва разыграли медали национального кубка. Четыре, включая золотую, получили ростовчане.



Среди представительниц прекрасного пола в категории до 53 килограммов лучший результат показала Елизавета Андрияненко. Серебро завоевала Екатерина Ким.



На третьей ступени пьедестала в национальном кубке оказались дончане Азамат Абибилла (категория до 58 килограммов) и Сергей Карнута (категория до 80 килограммов).

