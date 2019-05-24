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Ростовские тхэквондисты заняли призовые места на Кубке России

Ростовские тхэквондисты заняли призовые места на Кубке России
На Кубке России по тхэквондо ростовские спортсмены заняли призовые места. Соревнования прошли с 20 по 25 мая в Шахтах.

В донской город приехали более 500 тхэквондистов из порядка 50 регионов страны. Среди участников были и представители основного состава сборной России.

Сперва разыграли медали национального кубка. Четыре, включая золотую, получили ростовчане.

Среди представительниц прекрасного пола в категории до 53 килограммов лучший результат показала Елизавета Андрияненко. Серебро завоевала Екатерина Ким.

На третьей ступени пьедестала в национальном кубке оказались дончане Азамат Абибилла (категория до 58 килограммов) и Сергей Карнута (категория до 80 килограммов).
Ростовские тхэквондисты заняли призовые места на Кубке России

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