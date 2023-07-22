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Спортсменка из Ростова взяла золото на Кубке России по легкой атлетике

Спортсменка из Ростова взяла золото на Кубке России по легкой атлетике
Ростовская спортсменка Ольга Вовк выиграла Кубок России по легкой атлетике. Турнир состоялся 14 и 15 июля в городе Жуковском Московской области.

Легкоатлетка участвовала в забеге на 5 000 метров. Она финишировала за 15:31.01 минуты, установив лучший результат сезона в России. При этом девушка обновила и личный рекорд на 8.72 секунды.

- В этот раз я была уверена в своей победе, - цитирует DonDay.ru Ольгу Вовк. - Накануне летних стартов (прим. - соревнований) мы с тренером делали упор в тренировках на выносливость, было много «длинных бегов».

Автор фото: Светлана Дмитриева.

Второй финишную черту пересекла Светлана Дорофеева (Рязанская область) с результатом 15:33.63 минуты, а третьей - Любовь Дубровская (Тамбовская область) - 15:36.33 минуты.

Накануне соревнований в Московской области разбушевалась непогода. Из-за дождей температура воздуха упала до +15...+17 градусов, но участникам это нисколько не мешало. По словам Ольги, жара на турнирах - это куда хуже.

Донская спортсменка отметила, что ее результат, хоть и стал лучшим в сезоне, но до рекорда России ей еще далеко.

На фото слева направо: Светлана Дорофеева, Ольга Вовк, Любовь Дубровская.

- Результат на стипль-чезе (прим. - бег с препятствиями) в 2022 году - действительно высокий результат, первый в Европе, - вспоминает Ольга Вовк о своем выступлении на чемпионате России, где пробежала 3 000 метров за 9:09.29 минуты. - А рекорд по России в 5 000 метров побить довольно сложно. Он не обновлялся уже многие годы.

И действительно, лучший результат зафиксировали в июле 2008 года. Тогда Лилия Шобухова (Республика Башкортостан) преодолела эту дистанцию за 14:23.75 минуты. С тех пор за 15 лет так никто и не «обогнал» ее.

На следующий день Ольгу Вовк ждала еще одна дистанция - 1 500 метров. Правда, тут вырвать победу не удалось. После упорной борьбы девушка заняла второе место с результатом 4:11.75 минуты. Золото выиграла Светлана Аплачкина (Воронежская область).

Автор фото: Светлана Дмитриева.
- Сказалась усталость после предыдущей дистанции. Тяжеловато было, - признается Ольга. - В забеге участвовали сильные соперницы. Были человек пять, у которых примерно одинаковый уровень подготовки. Мы с ними уже становились на одной дистанции. В прошлый раз я обогнала Светлану Аплачкину - на соревнованиях «Мемориал Игнатьева» (прим. - всероссийский турнир состоялся 17 июня в городе Чебоксары).

Третьей финишную черту «полторашки» пересекла Екатерина Ивонина (Пермский край). Спортсменку можно назвать «заклятой соперницей» ростовчанки. Девушки борются за золото не первый год. И зачастую финишируют с отрывом друг от друга в доли секунды.

Автор фото: Светлана Дмитриева.

- На всех дистанциях мы с ней нос к носу идем, мотивируем друг друга, но на 3 000 метрах сложнее ее обогнать. На 1 500 - спокойнее, я давно выигрываю у нее. А вот на «трешке» - это сильный «триггер», конечно, - рассказала легкоатлетка из Ростова.

В этом году турниры идут один за другим с июля по сентябрь. Старты запланированы едва ли не каждую неделю. Однако Ольгу такая нагрузка не страшит. По ее словам, соревнование - и есть лучшая тренировка. А готовиться есть к чему: в начале августа в Челябинске состоится чемпионат России.

- Подводящих тренировок перед чемпионатом России не будет. На них попросту времени не остается. Все, что могла, я наработала. А скоростные качества буду оттачивать на предшествующих турнирах, - поделилась планами спортсменка.
Фото предоставлены Ольгой Вовк.
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