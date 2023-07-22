Спортсменка из Ростова взяла золото на Кубке России по легкой атлетике

Фото предоставлены Ольгой Вовк.

Ростовская спортсменка Ольга Вовк выиграла Кубок России по легкой атлетике. Турнир состоялся 14 и 15 июля в городе Жуковском Московской области.Легкоатлетка участвовала в забеге на 5 000 метров. Она финишировала за 15:31.01 минуты, установив лучший результат сезона в России. При этом девушка обновила и личный рекорд на 8.72 секунды.- В этот раз я была уверена в своей победе, - цитирует DonDay.ru Ольгу Вовк. - Накануне летних стартов (прим. - соревнований) мы с тренером делали упор в тренировках на выносливость, было много «длинных бегов».Второй финишную черту пересекла Светлана Дорофеева (Рязанская область) с результатом 15:33.63 минуты, а третьей - Любовь Дубровская (Тамбовская область) - 15:36.33 минуты.Накануне соревнований в Московской области разбушевалась непогода. Из-за дождей температура воздуха упала до +15...+17 градусов, но участникам это нисколько не мешало. По словам Ольги, жара на турнирах - это куда хуже.Донская спортсменка отметила, что ее результат, хоть и стал лучшим в сезоне, но до рекорда России ей еще далеко.- Результат на стипль-чезе (прим. - бег с препятствиями) в 2022 году - действительно высокий результат, первый в Европе, - вспоминает Ольга Вовк о своем выступлении на чемпионате России, где пробежала 3 000 метров за 9:09.29 минуты. - А рекорд по России в 5 000 метров побить довольно сложно. Он не обновлялся уже многие годы.И действительно, лучший результат зафиксировали в июле 2008 года. Тогда Лилия Шобухова (Республика Башкортостан) преодолела эту дистанцию за 14:23.75 минуты. С тех пор за 15 лет так никто и не «обогнал» ее.На следующий день Ольгу Вовк ждала еще одна дистанция - 1 500 метров. Правда, тут вырвать победу не удалось. После упорной борьбы девушка заняла второе место с результатом 4:11.75 минуты. Золото выиграла Светлана Аплачкина (Воронежская область).- Сказалась усталость после предыдущей дистанции. Тяжеловато было, - признается Ольга. - В забеге участвовали сильные соперницы. Были человек пять, у которых примерно одинаковый уровень подготовки. Мы с ними уже становились на одной дистанции. В прошлый раз я обогнала Светлану Аплачкину - на соревнованиях «Мемориал Игнатьева» (прим. - всероссийский турнир состоялся 17 июня в городе Чебоксары).Третьей финишную черту «полторашки» пересекла Екатерина Ивонина (Пермский край). Спортсменку можно назвать «заклятой соперницей» ростовчанки. Девушки борются за золото не первый год. И зачастую финишируют с отрывом друг от друга в доли секунды.- На всех дистанциях мы с ней нос к носу идем, мотивируем друг друга, но на 3 000 метрах сложнее ее обогнать. На 1 500 - спокойнее, я давно выигрываю у нее. А вот на «трешке» - это сильный «триггер», конечно, - рассказала легкоатлетка из Ростова.В этом году турниры идут один за другим с июля по сентябрь. Старты запланированы едва ли не каждую неделю. Однако Ольгу такая нагрузка не страшит. По ее словам, соревнование - и есть лучшая тренировка. А готовиться есть к чему: в начале августа в Челябинске состоится чемпионат России.- Подводящих тренировок перед чемпионатом России не будет. На них попросту времени не остается. Все, что могла, я наработала. А скоростные качества буду оттачивать на предшествующих турнирах, - поделилась планами спортсменка.