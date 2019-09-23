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«Спартак» хочет купить форварда «Ростова» Шомуродова

«Спартак» хочет купить форварда «Ростова» Шомуродова
Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Спартаке». Московский клуб хочет купить форварда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ФАН.

Известно, что «жёлто-синие» готовы расстаться с 24-летним спортсменом, получив за него не менее семи миллионов евро.
Элдор стал настоящей звездой нового игрового сезона. За десять матчей в составе «Ростова» он забил восемь голов и стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

Шомуродов играет за донской клуб с 2017 года. Тогда его купили у «Бунедкора» за 200 тысяч евро. На его счету 62 матча, 14 голов и 4 результативных передачи. Есть информация, что спортсменом интересуются сразу несколько европейских клубов.

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