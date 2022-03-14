Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Состав МФК «Ростов» пополнился двумя игроками

Состав МФК «Ростов» пополнился двумя игроками

В ростовскую «молодежку» пришли два новых игрока. Об этом МФК «Ростов» 16 марта рассказал на своей странице в соцсетях. К команде присоединились вратари Данил Сальников и Дмитрий Ковалев.

Сальников занимается футболом с восьми лет, в 15 его приняли в академию МФК ЦСКА. В составе столичной «молодежки» он дважды выиграл Чемпионат Москвы. В дальнейшем 26-летний спортсмен выступал за сургутский «Факел», команду Суперлиги «Норильский Никель» и клуб «Газпром Бурение».

Карьера Ковалева началась в академии мини-футбольного клуба «Дина». Дмитрий также выступил в первенстве России Париматч – Высшей лиги за команду своего университета «Мосполитех». В составе сборной «Газпром Бурение» 24-летний футболист выиграл Кубок России конференции «Запад».

Оба футболиста в текущем сезоне играли в клубе «Спартак-Донецк».
Фото: МФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.