Состав МФК «Ростов» пополнился двумя игроками

Фото: МФК «Ростов»

В ростовскую «молодежку» пришли два новых игрока. Об этом МФК «Ростов» 16 марта рассказал на своей странице в соцсетях. К команде присоединились вратари Данил Сальников и Дмитрий Ковалев.Сальников занимается футболом с восьми лет, в 15 его приняли в академию МФК ЦСКА. В составе столичной «молодежки» он дважды выиграл Чемпионат Москвы. В дальнейшем 26-летний спортсмен выступал за сургутский «Факел», команду Суперлиги «Норильский Никель» и клуб «Газпром Бурение».Карьера Ковалева началась в академии мини-футбольного клуба «Дина». Дмитрий также выступил в первенстве России Париматч – Высшей лиги за команду своего университета «Мосполитех». В составе сборной «Газпром Бурение» 24-летний футболист выиграл Кубок России конференции «Запад».Оба футболиста в текущем сезоне играли в клубе «Спартак-Донецк».