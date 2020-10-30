Новым главным тренером мини-футбольного клуба «Ростов» стал бразилец Густаво

Бывший вратарь сборной России и призер ЧМ стал главным тренером клуба «Ростова» по мини-футболу. Об этом 3 ноября сообщили в Министерстве по физическому спорту и культуре в Ростовской области.Приход знаменитого футболиста на должность главного тренера оказался приятной новостью не только для команды, но и для региона.- Для меня это большая честь стать тренером "Ростова", буду работать и давать максимум для большой победы не только для Ростова-на-Дону, но и для России. Это очень большая радость для меня, , - поделился своими эмоциями Густаво.Густаво играл на позиции вратаря. В 2010 году стал гражданином России и спустя год стал играть за сборную России по мини-футболу. Также футболист выступал за казахстанский "Кайрат", российский "Сибиряк" (Новосибирск) и подмосковное "Динамо".Ближайший матч, на который будет готовить команду Густаво, состоится 7 ноября. В рамках Высшей Лиги жёлто-чёрные будут принимать дубль «Новой Генерации».Молодежный ФК "Ростов" был основан в 2017 году и ранее выступал во всероссийских соревнованиях под названием "Пронто". В сезоне-2020/21 клуб играет во втором по силе дивизионе национального чемпионата и после шести туров занимает десятое место в турнирной таблице группы "Запад".