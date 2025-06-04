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Состав команды ГК «Ростов-Дон» пополнил новый игрок

Состав команды ГК «Ростов-Дон» пополнил новый игрок
Состав команды ГК «Ростов-Дон» пополнил новый игрок. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы, опубликованного 4 июня.

Контракт с 29-летней гандболисткой Викторией Ковшиковой подписан на два года. Девушка будет выступать на позиции левой крайней.

Ранее она играла за «Астраханочку», и её карьера уже отмечена значимыми достижениями. В 2016 году она завоевала золото чемпионата России, а в 2025-м — серебро Кубка России.

Это уже второй игрок из «Астраханочки», который перешёл в команду «Ростов-Дона».
Фото: ГК Ростов-Дон
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