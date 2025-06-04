Фото: ГК Ростов-Дон

Состав команды ГК «Ростов-Дон» пополнил новый игрок. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы, опубликованного 4 июня.Контракт с 29-летней гандболисткой Викторией Ковшиковой подписан на два года. Девушка будет выступать на позиции левой крайней.Ранее она играла за «Астраханочку», и её карьера уже отмечена значимыми достижениями. В 2016 году она завоевала золото чемпионата России, а в 2025-м — серебро Кубка России.Это уже второй игрок из «Астраханочки», который перешёл в команду «Ростов-Дона».