Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Скончался бывший футболист ФК «Ростов» Николай Ширшов

Скончался бывший футболист ФК «Ростов» Николай Ширшов

На 48-м году жизни скончался бывший футболист «Ростова». Николая Ширшова не стало 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

За пять лет выступления в составе ростовской команды Николай провел более ста матчей. После завершения спортивной карьеры мужчина стал футбольным тренером.

Напомним, старт взрослой карьеры Николая Ширшова произошел в 1991 году во второй низшей лиге СССР в клубе «Свердловец» (Ташкентская область). В 2000—2005 годах он играл в Премьер-Лиге за «Ростов». Затем выступал в низших дивизионах за ростовский СКА.

Причиной смерти стал внезапно оторвавшийся тромб. О месте и дате прощания с Николаем станет известно позже.
Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.