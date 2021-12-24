Скончался бывший футболист ФК «Ростов» Николай Ширшов

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

На 48-м году жизни скончался бывший футболист «Ростова». Николая Ширшова не стало 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.За пять лет выступления в составе ростовской команды Николай провел более ста матчей. После завершения спортивной карьеры мужчина стал футбольным тренером.Напомним, старт взрослой карьеры Николая Ширшова произошел в 1991 году во второй низшей лиге СССР в клубе «Свердловец» (Ташкентская область). В 2000—2005 годах он играл в Премьер-Лиге за «Ростов». Затем выступал в низших дивизионах за ростовский СКА.Причиной смерти стал внезапно оторвавшийся тромб. О месте и дате прощания с Николаем станет известно позже.