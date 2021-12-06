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Умер бывший тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Умер бывший тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула
Известный футболист СССР и тренер скончался на 62-м году жизни. О смерти Игоря Гамулы сообщили в пресс-службе «желто-синих» 8 декабря.

Большую часть жизни спортсмен отдал донскому футболу. В 21 год он вошел в состав ростовского СКА, с которым выиграл Кубок СССР в 1981 году. К 32 годам Игорь Гамула стал игроком украинского клуба «Таврия» из города Херсона. Там он провел несколько матчей и завершил клубную карьеру. В том же 1992 году стал тренером и возглавил последнюю команду. В 2011-2017 годах Гамула тренировал «молодежку» «Ростова», а в 2014-м возглавлял и основной состав донских игроков.

В 2021 году тренер прекратил работу с ФК «Ростов», но не перестал следить за его судьбой. Игорь Гамула поддерживал дружеские отношения и с игроками, и с тренерами.

Дата и место прощания с бывшим тренером «желто-синих» станет известно позже.
Фото: ФК «Ростов».
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