Умер бывший тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Фото: ФК «Ростов».

Известный футболист СССР и тренер скончался на 62-м году жизни. О смерти Игоря Гамулы сообщили в пресс-службе «желто-синих» 8 декабря.Большую часть жизни спортсмен отдал донскому футболу. В 21 год он вошел в состав ростовского СКА, с которым выиграл Кубок СССР в 1981 году. К 32 годам Игорь Гамула стал игроком украинского клуба «Таврия» из города Херсона. Там он провел несколько матчей и завершил клубную карьеру. В том же 1992 году стал тренером и возглавил последнюю команду. В 2011-2017 годах Гамула тренировал «молодежку» «Ростова», а в 2014-м возглавлял и основной состав донских игроков.В 2021 году тренер прекратил работу с ФК «Ростов», но не перестал следить за его судьбой. Игорь Гамула поддерживал дружеские отношения и с игроками, и с тренерами.Дата и место прощания с бывшим тренером «желто-синих» станет известно позже.