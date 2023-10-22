Ростовский СКА победил на выезде махачкалинское «Динамо-2» со счетом 2:1

Фото: СКА Ростов.

В игре первенства страны среди команд дивизиона «Б» Второй Лиги донские армейцы сразились со второй командой махачкалинского «Динамо».Начало осталось за ростовчанами. Уже на 2-й минуте встречи Владислав Назаров вывел вперёд команду гостей. Махачкалинцы бросились отыгрываться, однако СКА неплохо держал оборону. В середине тайма «красно-синие» заработали пенальти – удар с точки хладнокровно выполнил Егор Макаров, 0:2. Во второй части поединка «Динамо-2» быстро сократил разницу в счёте (отличился Абдурахман Курбаналиев). Далее же игра был относительно равной, но СКА всё-так выстоял. Итог – минимальная победа армейцев, 2:1.В остальных встречах игрового дня во второй Лиге «Севастополь» обыграл «Победу» (Хасавюрт) – 3:1, «Спартак-Нальчик» был сильнее «Динамо» (Ставрополь) – 2:0, а «Алания-2» (Владикавказ) победила дома «Биолога-Новокубанск» (Прогресс) – 3:2.Теперь 25 октября СКА на своём поле сыграет с «Аланией-2». В турнирной таблице группы «1.2» ростовчане – на 4-й строчке из 8.