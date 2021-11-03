СКА-Ростов одержал 13-ую победу кряду в матче с «Машук-КМВ» - 2:0

Фото: ФК СКА.

Рекордная серия ростовчан продолжается. На сей раз подопечные Андрея Козлова победили в Пятигорске. Красно-синие были немного сильнее оппонента в первом тайме, а во втором лишь довели дело до выигрыша.Ростовский клуб сразу же обозначил солидное игровое преимущество. Быстрого гола, увы, не было, но в середине тайма мяч все-таки побывал в воротах «Машука-КМВ». Михаил Петрусев выдал эффектный гол в верхний угол – 0:1. В концовке тайма СКА забил и второй. Руслан Безруков замкнул прострел на пустой угол – 0:2! Вторая часть игры прошла более спокойно – хозяева почти ничего так и не создали. Итог – очередная победа СКА.В остальных встречах тура в ФНЛ-2 «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) сыграл вничью с «Черноморцем» (Новороссийск) 2:2, «Легион Динамо» (Махачкала) разошёлся миром с «Динамо» (Ставрополь) 0:0, «Форте» (Таганрог) обыграл на выезде «Дружбу» (Майкоп) 2:1, а «Чайка» (Песчанокопское) была сильнее «Ротора-2» (Волгоград) 3:1.14 ноября СКА на своем поле сразится с песчанокопской «Чайкой», главным конкурентом в борьбе за победу в турнире. Пока в таблице соперников разделяют семь очков – СКА лидирует.