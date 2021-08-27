Ростовский СКА переиграл на выезде «Кубань Холдинг»

«СКА-Ростов» одержал третью победу подряд. В очередном туре красно-синие играли против одного из лидеров прошлого сезона, который в сезоне нынешнем, впрочем, пока не блещет. Всё решил гол на последних минутах.В первом тайме СКА отлично начал, сходу обозначив свои претензии на победу. Гол удалось забить уже на 10-й минуте игры – автогол Романа Хибаба, 0:1. Чёрные пошли в атаку большими силами, армейцы же – остро отвечали. В начале второго тайма бывший игрок СКА Геннадий Козлов отправил мяч в сетку своей предыдущей команды – 1:1.За 12 минут до конца игры Дмитрий Каменщиков досрочно покинул поле, а ростовчанами пришлось доигрывать в меньшинстве. Однако даже в таких условиях удалось вырвать победу. В концовке Артём Федчук принёс гостям победу 2:1.В остальных матчах тура «Форте» (Таганрог) дома разгромил «Туапсе» 3:0, «Чайка» (Песчанокопское) вымучила победу над «Биологом-Новокубанск» (Прогресс) 2:1, «Динамо» (Махачкала) было сильнее «Ротора-2» (Волгоград) 2:0, «Спартак» (Нальчик) разошёлся миром с «Легионом Динамо» (Махачкала) 1:1, а «Черноморец» (Новороссийск) в гостях обыграл «Дружбу» (Майкоп) 1:0.В очередном туре ростовчане 4 сентября сразятся дома с «Форте». А пока СКА идёт на 1 месте из 17 клубов в турнирной таблице Первенства России среди клубов 2 дивизиона ФНЛ.Фото тут - https://vk.com/fcskarostov?w=wall-25398611_89247