В Ростовской области 23 апреля объявили отбой беспилотной опасности. Информация поступила от РСЧС около 11:00.

Специальный режим ввели в регионе примерно в 10:00. Спасатели рекомендовали жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Через час оперативные службы сняли специальный режим. Информации по сбитым БПЛА не было.

Отметим, что за день это уже вторая опасность по БПЛА. Первую объявили около 8:30. Специальный режим продержался примерно час. О последствиях на земле за этот период информации не было.
Фото: РСЧС
