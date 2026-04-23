В Ростовской области 23 апреля объявили отбой беспилотной опасности. Информация поступила от РСЧС около 11:00.Специальный режим ввели в регионе примерно в 10:00. Спасатели рекомендовали жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Через час оперативные службы сняли специальный режим. Информации по сбитым БПЛА не было.Отметим, что за день это уже вторая опасность по БПЛА. Первую объявили около 8:30. Специальный режим продержался примерно час. О последствиях на земле за этот период информации не было.