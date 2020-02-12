Шведского хавбека «Ростова» отдали в аренду норвежскому клубу



Один из игроков футбольного клуба «Ростов» проведёт весеннюю часть сезона в аренде. Полузащитник Антон Салетрос отправится в норвежский клуб «Сарпсборг 08». Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».



Шведский 23-летний футболист будет выступать за другую команд до июля 2020 года.



Свою карьеру Антон Салетрос начал в родной команде АИК. Перед тем, как прийти в «Ростов», он выступал за венгерский «Уйпешт». Четырёхлетний контракт с «жёлто-синими» он подписал летом 2018 года. В Российской Премьер-Лиге он дебютировал в августе того же года.