Анна Даллакян стала игроком ЖФК «Ростов»

Фото: ЖФК Ростов.

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2024-01/zg1gq3cfxkc.jpg[/imgАнна Даллакян стала игроком женского футбольного клуба «Ростов». 22-летняя полузащитница подписала контракт с донской командой. Информацию об этом сообщили в социальных сетях «Ростова» 23 января.Анна родилась в Армении. Ее профессиональна карьера началась в клубе «Трибуна» города Гюмри. Полузащитница в составе команды получила Кубок Армении. В 2022-м она выступала в Лиге чемпионов в команде «Хаяса». Через год спортсменка играла за литовский клуб «Жальгирис». Теперь девушка будет выступать за донскую команду. Пока не известно, на сколько лет Анна подписала контракт.Отметим, недавно ЖФК «Ростов» пополнила 18-летняя полузащитница Анна Павлова. Также у команды сменился главный тренер.