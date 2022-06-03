Ростовский СКА закончил сезон на втором месте

Фото: ФК СКА Ростов

В последней игре чемпионата красно-синие обыграли в Нальчике местный «Спартак».В первые минуты игра была равной. Ближе к середине тайма стало просматриваться преимущество ростовчан. На 26-й минуте игры Илья Мазуров исполнил классный дальний удар со штрафного – 0:1. Он же развил успех красно-синих в конце тайма. У армейца получился отличный удар в касание после подачи с углового – 0:2. Во второй тайме «Спартак» много атаковал, а СКА без видимых усилий отбивался. На 90-й минуте хозяева всё-таки забили, но этого было мало. Итог – выигрыш ростовского СКА 2:1.В других встречах дня в ФНЛ-2 «Машук-КМВ» (Пятигорск) обыграл «Динамо» (Ставрополь) 2:1, «Динамо» (Махачкала) было сильнее «Дружбы» (Майкоп) 2:1, «Форте» (Таганрог) разгромил «Аланию-2» (Владикавказ) 4:0, «Черноморец» (Новороссийск) превзошёл «Легион Динамо» (Махачкала) 3:1, «Анжи» (Махачкала) разгромил в гостях «Ротор-2» (Волгоград) 4:0, а «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) переиграл «Ессентуки» 3:1.Сезон 21/22 окончен. Ростовский СКА финишировал на 2-м месте из 17.