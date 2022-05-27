Ростовский СКА разгромил «Машук-КМВ» в последней домашней игре сезона

Фото: СКА.

Борьба за повышение окончена, но ещё нужно провести оставшиеся игры. В первом тайме армейцы отлично начали – Дмитрий Каменщиков и Иван Репях обеспечили комфортное преимущество уже к 8-й минуте игры. Но ещё до перерыва перевес вырос ещё больше. Дмитрий Каменщиков оформил хет-трик, плюс гол Данилы Стрельчука. На это гости ответили одним единственным мячом Даниила Пунегова – 5:1 после первого тайма.Во второй половине встречи интриги уже не было. Ска пропустил ещё два, а забил один. Итог – победа с редким для футбола счётом 6:3.В остальных встречах дня в ФНЛ-2 «Легион Динамо» (Махачкала) обыграл на выезде «Динамо» (Ставрополь) 1:0, «Кубань Холдинг» (Павловская) разгромил «Аланию-2» (Владикавказ) 5:0, «Форте» (Таганрог) одолел «Дружбу» (Майкоп) 1:0, «Чайка» (Песчанокопское) разгромила «Ротор-2» (Волгоград) 8:1, «Черноморец» (Новороссийск) разделил очки с «Биологом-Новокубанск» (Прогресс) 2:2, а «Динамо» (Махачкала) обыграло «Анжи» (Махачкала) 2:0 и официально оформило путёвку в ФНЛ.В последнем туре СКА сразится с нальчикским «Спартаком» 5 июня в гостях.Файл не выбранЕщё