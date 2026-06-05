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В Ростове график работы МФЦ изменится на трехдневные выходные с 12 по 14 июня

В Ростове график работы МФЦ изменится на трехдневные выходные с 12 по 14 июня
График работы МФЦ в Ростове изменится с 12 по 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, в июне ростовчан ждет короткая рабочая неделя. Она будет длиться с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг). После этого три дня выходных - 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье). Дополнительный выходной будет в честь празднования Дня России.

МФЦ в эти дни работать не будет. С 15 июня график возобновится в привычном режиме.
Фото: Rostov.ru
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