В Ростове дом Е.Н. Севастопуло инвестор должен восстановить к 2027 году

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В Ростове для ещё одного объекта культурного наследия установили предельный срок реставрации. Согласно информации Министерства культуры Российской Федерации, инвестор обязался восстановить дом Е.Н. Севастопуло на Университетском проспекте к июню 2027 года.Согласно «дорожной карте», проектная документация всё ещё в разработке, хотя её должны были представить ещё в октябре 2025 года.Шансы на завершение реставрации архитектурного памятника к 2027 году ничтожно малы. В настоящее время здание находится в критическом состоянии, и его восстановление может растянуться на десятилетия. С августа прошлого года инвестор разобрал почти все конструкции дома, оставив лишь несущие стены. Несколько месяцев назад обрушилась часть кровли, а фасад здания начал осыпаться. Ранее прохожие обращали внимание на то, что дом сильно наклонился.Обветшавшее здание представляло угрозу для прохожих. Местные жители жаловались на то, что с крыши падают кирпичи на оживлённую улицу. В ответ на эти жалобы фасад здания был огорожен защитной сеткой. Однако неизвестно, было ли это сделано по просьбам горожан или чтобы скрыть процессы, происходящие внутри.Напомним, что дом продали в частную собственность годом ранее. По проекту в здании проводятся противоаварийные мероприятия и реставрационные работы, которые направлены на его адаптацию к современным требованиям эксплуатации.