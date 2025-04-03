«БАРС-РГЭУ» одержал победу над «Металлургом» со счётом 80:61

Фото: БК БАРС-РГЭУ

В рамках первого тура финального этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги за 13-16-е места, который прошёл 2 апреля в Магнитогорске, команда «Металлург» уступила ростовскому "БАРС-РГЭУ" со счётом 61:80.Первая четверть матча прошла в пользу гостей, но последующие три четверти остались за хозяевами площадки.Итак, команда «БАРС-РГЭУ» одержала верх в матче со счётом 80:61, что позволяет ей продолжить участие в борьбе за позиции с 13-й по 16-ю. В следующий раз ростовская команда сыграет 3 апреля против «Динамо».