Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«БАРС-РГЭУ» одержал победу над «Металлургом» со счётом 80:61

«БАРС-РГЭУ» одержал победу над «Металлургом» со счётом 80:61
В рамках первого тура финального этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги за 13-16-е места, который прошёл 2 апреля в Магнитогорске, команда «Металлург» уступила ростовскому "БАРС-РГЭУ" со счётом 61:80.

Первая четверть матча прошла в пользу гостей, но последующие три четверти остались за хозяевами площадки.

Итак, команда «БАРС-РГЭУ» одержала верх в матче со счётом 80:61, что позволяет ей продолжить участие в борьбе за позиции с 13-й по 16-ю. В следующий раз ростовская команда сыграет 3 апреля против «Динамо».
Фото: БК БАРС-РГЭУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.