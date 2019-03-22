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Ростовские тхэквондисты завоевали 10 медалей на играх в Болгарии

Ростовские тхэквондисты завоевали 10 медалей на играх в Болгарии
Тхэквондисты из Ростова завоевали две золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на Мульти-Европейских играх в Болгарии. По результатам сборная донского клуба «Грандмастер» заняла второе место среди юниоров и третье — среди взрослых.

Два золота получили Иван Ермаков (категория до 48 килограммов) и Денис Лантратов (до 73 килограммов). Денис также выступил среди молодёжи и удостоился личной бронзовой медали. Третье место досталось ростовчанину Никите Пушанко и батайчанину Дмитрию Евтухову.

Ростовские тхэквондисты завоевали 10 медалей на играх в Болгарии

Остальное серебро и бронзу получили спортсмены во взрослом турнире. Вторым в категории до 58 килограммов стал Гулжигит Кочкорбаев, в финале он уступил тхэквондисту из Греции. В группе до 74 килограммов вторую ступень пьедестала занял Сергей Карнута.

Помимо мужчин, отличилась и ростовчанка Елизавета Андрияненко. Ей досталась серебряная медаль среди женщин в весе до 53 килограммов. Она уступила сербской спортсменке.

Третье место завоевал уроженец Батайска Дмитрий Евтухов.

Клуб «Грандмастер» по итогам соревнований получил путёвку на первенство Европы.

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