Ростовские баскетболистки уступили сопернику из Сыктывкара

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В сезоне-2021/2022 в Премьер-Лиге ростовские «пантеры» имеют в активе пока только одну победу. В матче против «Ники» вторая не случилась.В первой части игры команды были примерно равны – 20:20. Вторая четверть прошла с небольшим перевесом «рысей». На большой перерыв команды ушли при счёте 37:39 – малая разница в пользу гостей. В третьем отрезке вечера «пурпурные» были чуть лучше, но в четвёртом «Ника» всё-таки одерживает победу. Итог – проигрыш, 82:84.По личным показателям самыми активными у ростовчанок стали Екатерина Рябова (22 очка), Анастасия Максимова (19) и Екатерина Гунченко (11). У «фиолетовых» самой бойкой была Варвара Псарёва – 15 очков и 18 подборов.В остальных встречах дня в Премьер-Лиге «Надежда» (Оренбург) разгромила «Динамо» (Москва) - 88:61, «УГМК» (Екатеринбург) был сильнее «Динамо» (Курск) - 88:53, «Динамо» (Новосибирск) победило на выезде «Спартак» (Ногинск) - 88:62, «Спарта энд К» (Видное) превзошла «Енисей» (Красноярск) - 87:53, а «МБА» (Москва) переиграла «Самару» - 72:56.Уже 19 декабря оппоненты сыграют вновь – на сей раз уже в международном турнире EWBL.В российском чемпионате подшефные Дмитрия Федосеева следующий матч проведут 9 января дома против «УГМК».