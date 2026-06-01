ВТБ: каждый второй молодой россиянин пользуется Пушкинской картой

Фото: Rostov.ru

ВТБ подвел промежуточные итоги программы «Пушкинская карта», оператором которой стал с января 2026 года. По итогам первых пяти месяцев банк выдал почти 7 млн карт – сегодня каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.За январь-май 2026 года пользователи Пушкинской карты приобрели 12 млн билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 млрд рублей, из которых 2 млрд пришлось на кино. Самыми вовлеченными участниками программы стали молодые люди 15-19 лет, которые выпустили более 3 млн карт и уже совершили по ним покупки билетов.«ВТБ запускает новые проекты для молодой аудитории, при этом Пушкинская карта остается одним из наших приоритетов. Параллельно мы усиливаем экосистемное предложение за счет смежных продуктов – киберкарты, сервиса «Молодежь Плюс» и молодежных карт, которые закрывают повседневные потребности аудитории. Пушкинская карта открывает молодым людям доступ на самые интересные культурные мероприятия по всей стране, что обеспечивает стабильно высокий интерес к продукту. Мы рассчитываем сохранить темп оформления новых карт до конца года», – отметила Ольга Скоробогатова.Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ранее ее оператором был Почта Банк, а с 1 января эта функция перешла к ВТБ. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.Чаще всего Пушкинские карты оформляют молодые люди в Чувашии, Татарстане, Оренбургской, Тамбовской и Омской областях.