Ростовские баскетболистки уступили в Новосибирске

Фото: «Пересвет-ЮФУ»

«Пантеры» вновь уступили. На сей раз шансы были приблизительно равны, однако вновь ростовчанкам чего-то не хватило.Первая часть игры осталась за сибирячками - 21:17. Во второй десятиминутке борьба была равной. На большой отдых клубы пошли при перевесе «Динамо» в пять очков. В третьей части встречи отрыв вырос ещё чуть-чуть, а в четвёртой уже было поздно устраивать погоню. В итоге «Пересвет-ЮФУ» вновь проигрывает, на этот раз с разницей в десять очков – 62:72.По личным показателям самыми опасными у «пантер» стали Элеонора Олейникова (15 очков), Екатерина Воронина (12), Екатерина Осипова (7) и Анастасия Максимова (7). У новосибирского клуба больше всех набила американка Кайла Чарльз – 23 очка и 10 подборов.В остальных встречах дня в Премьер-Лиге «Надежда» (Оренбург) победила «Самару» - 94:65, «Динамо» (Курск) было сильнее «Ники» (Сыктывкар) - 67:60, «Спарта энд К» (Видное) разгромила «Спартак» (Ногинск) - 88:60, «УГМК» (Екатеринбург) сокрушил «МБА» (Москва) - 95:70, а «Енисей» (Красноярск) не оставил шансов «Динамо» (Москва) - 84:75.Теперь 18 декабря команда Дмитрия Федосеева сразится на своём паркете с сыктывкарской «Никой».