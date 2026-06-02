В Ростове-на-Дону назначат новых глав районных администраций. По данным портала DonDay, кадровые перестановки произойдут в администрации Кировского и Первомайского районов.На должность главы Кировской районной администрации назначат Александра Полтавцева. В настоящий момент чиновник имеет приставку и. о. (исполняющий обязанности главы). Ранее должность занимала Наталия Симаченко, которая перешла на пост замглавы города по социальным вопросам.После отставки по собственному желанию главы Первомайского района Сергея Ковшикова место стало вакантным. На пост назначат Ольгу Мурзину. С августа 2025 года она работает на должности заместителя главы администрации города Батайска. Ольга Мурзина курирует важнейшие направления: образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную поддержку.