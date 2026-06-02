Новые автобусные маршруты свяжут Ростовскую область с ЛНР и ДНР до конца лета

Фото: Автовокзалы Ростовской области

Летом 2026 года будут запущены три новых автобусных маршрута между Роствоской областью и новыми территориями. Информацию об этом распространил Минтранс ДНР.Два рейса будут связывать Ростовскую область с ЛНР, а один маршрут – с ДНР. Согласно законодательству, все новые направления должны начать свою работу не позднее 20 августа 2026 года.Кроме того, планируется открытие и других межрегиональных маршрутов: из ЛНР в Краснодарский край, а из ДНР – в Республику Крым, Смоленскую область и Ставропольский край.Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и укрепление связей между регионами. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике уже действуют 328 межрегиональных автобусных маршрутов, а в Луганской Народной Республике – 325.Отметим, что с 25 мая между Ростовской областью и ДНР запустили еще один рейс. Автобус из Тореза в Ростов-на-Дону будет осуществляться на ежедневной основе. С автостанции Торез автобусы будут отправляться в 12:30. На вокзал Ростова транспорт прибудет в 16:30.