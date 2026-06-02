Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новые автобусные маршруты свяжут Ростовскую область с ЛНР и ДНР до конца лета

Новые автобусные маршруты свяжут Ростовскую область с ЛНР и ДНР до конца лета

Летом 2026 года будут запущены три новых автобусных маршрута между Роствоской областью и новыми территориями. Информацию об этом распространил Минтранс ДНР.

Два рейса будут связывать Ростовскую область с ЛНР, а один маршрут – с ДНР. Согласно законодательству, все новые направления должны начать свою работу не позднее 20 августа 2026 года.

Кроме того, планируется открытие и других межрегиональных маршрутов: из ЛНР в Краснодарский край, а из ДНР – в Республику Крым, Смоленскую область и Ставропольский край.

Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и укрепление связей между регионами. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике уже действуют 328 межрегиональных автобусных маршрутов, а в Луганской Народной Республике – 325.

Отметим, что с 25 мая между Ростовской областью и ДНР запустили еще один рейс. Автобус из Тореза в Ростов-на-Дону будет осуществляться на ежедневной основе. С автостанции Торез автобусы будут отправляться в 12:30. На вокзал Ростова транспорт прибудет в 16:30.
Фото: Автовокзалы Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика