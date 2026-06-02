В Батайске на дороге к М-4 «Дон» опрокинулся кузов фуры

В Батайске кузов грузовика опрокинулся на трассе в сторону М-4 «Дон». Об этом утром 2 июня рассказала местная жительница Людмила.

Инцидент произошел на дороге в направлении рынка «Орел». Местные жители считают, что ЧП могло случиться из-за разбитого участка дороги. На кадрах видно, что проезжая часть покрыта глубокими ямами. Из-за этого движение по ней сильно осложняется.

- По этой дороге невозможно ездить! Каждый день тут что-то приключается, – возмущается один из горожан.


После происшествия на участке сразу образовалась пробка. Водители надеются, что теперь ответственные службы обратят внимание на состояние дороги и займутся ремонтом.
Фото: Дондей
