В Ростове тысячи выпускников 9-х классов сдают ОГЭ по математике

В Ростове начался период сдачи ОГЭ. 2 июня почти 13 тысяч выпускников 9-х классов сдают основной предмет — математику.6 июня учащихся ожидает экзамен по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий, французский) и информатике. 9 июня будет основной экзамен по русскому языку.Добавим, что не все ученики 9-х классов в Ростовской области будут сдавать четыре экзамена — два основных и два по выбору. Почти тысяча человек решили принять участие в эксперименте, где можно сдать два основных предмета на ОГЭ. Это только в том случае, если они собираются поступать в колледж.Но выбор профессий для выпускников средней школы невелик. Поступить можно только на приоритетные специальности. Такими в Ростовской области являются сварщик, электромонтёр, программист, медсестра, педагог начальных классов, мастер сельхозпроизводства и другие.