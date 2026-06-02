Председатель Заксобрания Ростовской области поздравил воспитанников Ростовского центра помощи детям с Днем защиты детей

Фото: ЗС РО

В Международный день защиты детей, 1 июня, к воспитанникам Ростовского центра помощи детям № 10 с теплыми словами и персональными подарками пришли председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутат донского парламента Адам Батажев, а также советник губернатора Ростовской области, советник генерального директора АО «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря Сергей Медведев.В настоящее время в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 14 ребят. Каждый из них имеет за плечами непростой жизненный путь. Для их социальной реабилитации в центре созданы две семейно-воспитательные группы, где сотрудники Центра окружают воспитанников заботой и вниманием.- Дети, которые живут, учатся и растут в детских домах, нуждаются в первостепенной заботе и защите. Сегодня, 1 июня, мы пришли в гости к ребятам в Ростовский центр помощи детям № 10. Ему почти восемьдесят лет. Он был создан вскоре после завершения Великой Отечественной войны, и через его стены прошли сотни, а может быть, тысячи детей. Нам важно, чтобы каждый ребенок находился в добрых, комфортных домашних условиях, – отметил Александр Ищенко.Председатель Законодательного Собрания отметил, что партийный проект «Единой России» по поддержке детских домов Ростовской области продолжает свою работу. Грядущее лето обещает быть насыщенным для воспитанников, ведь депутаты донского парламента подготовили для них множество интересных и полезных активностей.Сергей Медведев выразил искреннюю благодарность всему коллективу Центра за самоотверженный труд и любовь к детям. Он заверил, что летние каникулы подарят ребятам незабываемые впечатления.- Мы для детей на летние каникулы готовим большую программу. Это будет посещение «Роствертола», где ребята посмотрят, как собираются наши отечественные вертолеты, смогут посидеть в кабинах, пообщаются с ветеранами вертолетостроения. Ну и, конечно, для них будут организованы посещения зоопарка и кинотеатров. Постараемся максимально обеспечить детей вниманием и теплом, чтобы они увереннее смотрели в будущее, - поделился планами Сергей Медведев.Подобные визиты депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в центры помощи детям стали доброй традицией. Парламентарии Ростовской области регулярно оценивают условия проживания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей, а также определяют потребности самих учреждений и воспитанников. Особенно тех, кто вскоре готовится к самостоятельной взрослой жизни.