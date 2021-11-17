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Ростовские баскетболистки уступили МБА

Ростовские баскетболистки уступили МБА
В этом чемпионате ростовчанки вернулись в элиту российского баскетбола, но пока добыли лишь одну победу. На сей раз выиграть тоже не получилось - соперником был действующий бронзовый призёр России.

В первой части встречи «пурпурные» хорошо противостояли более мастеровитым москвичкам. Долгое время МБА вообще проигрывала. Однако потом всё-таки гости вышли вперёд - 16:22 после десяти минут игры. Во втором игровом отрезке случился настоящий провал. Ростовчанки набрали лишь шесть очков. В итоге на большой перерыв «пантеры» унесли отставание - 22:44.

В третьей четверти едва не случилось чудо - МБА сбавила обороты, а «Пересвет-ЮФУ» смог приблизиться: 19:4 - в четверти и 41:48 - перед заключительным отрезком. К сожалению, спасти игру всё-таки не удалось. Итог - проигрыш, 50:59.

По личной статистике, лучшими у ростовской команды были Анастасия Максимова (15 очков), Екатерина Гунченко (9) и Элеонора Олейникова (8). У гостей лучшей была Жосселина Майга (кстати, ростовчанка) - 12 очков.

В остальных играх дня в Премьер-Лиге «Динамо» (Москва) обыграло дома «Нику» (Сыктывкар) - 71:62, «Надежда» (Оренбург) разгромила «Спартак» (Ногинск) - 88:55, УГМК (Екатеринбург) был сильнее «Енисея» (Красноярск) - 76:44, «Динамо» (Курск) превзошло «Самару» - 78:60, а «Спарта-энд-К» (Видное) в овертайме победила «Динамо» (Новосибирск) - 104:96.

Свою очередную встречу «Пересвет-ЮФУ» проведёт 21 ноября на своём паркете против БК «Самара».
Фото: Пересвет-ЮФУ.
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