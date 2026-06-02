Жителя Ростовской области будут судить за пулю в животе 15-летнего подростка

Дело жителя Ростовской области, обвиняемого в стрельбе из пневматической винтовки по 15-летнему подростку, направили в суд. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, Михаил К. совершил преступление в родной станице Каргинской 25 марта. Мужчина увидел во дворе двух детей и решил, что они кидают камни на крышу его гаража. Разозлившись, он взял винтовку и выстрелил в мальчишек. Металлическая пуля попала одному из них в живот и застряла там. К счастью, врачи успели его спасти и вытащили пулю.

Михаил попал под уголовное дело за причинение опасного для жизни вреда с использованием оружия (пневматики).

После расследования дело с обвинительным заключением отправили в Шолоховский районный суд.
