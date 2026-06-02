«Азовскую судоверфь» оштрафовали на 180 тысяч рублей за плавдок с просроченными документами

Одно из старейших судостроительных предприятий Ростовской области оштрафовали на 180 тысяч рублей по решению Арбитражного суда региона. Причиной стало частичное затопление плавучего дока «Плавдок-08» в морском порту Азова, которое произошло 26 февраля этого года.Как выяснила Южная транспортная прокуратура, которая и обратилась в суд с исковым заявлением, в момент инцидента в доке находился буксир «Стальной», проходящий ремонт. Надзорное ведомство выявило, что плавучий док эксплуатировался с истекшими классификационными документами с 6 мая 2025 года. Срок их действия был приостановлен в связи с непрохождением очередного освидетельствования.Несмотря на это, с октября 2025 года АО «Азовская судоверфь» продолжало использовать «Плавдок-08» для ремонта буксира «Стальной», а также для нахождения на нем в ремонте судов «Одесская-7» и «Орион» (с мая 2025 года). Эти действия были признаны грубым нарушением правил эксплуатации.В апреле 2026 года прокуратура инициировала административное дело по факту нарушения требований технических регламентов. Материалы были переданы в арбитражный суд.Рассмотрев дело, суд назначил предприятию штраф, однако приговор еще не вступил в законную силу. У «Азовской судоверфи» есть возможность подать апелляционную жалобу.Предприятие, основанное в 1928 году, имеет богатую историю. Изначально как промысловая артель «Вперед», а с 1931 года – как государственное предприятие «Азовская судоверфь», специализировалось на производстве деревянных судов и судоремонте. Верфь расположена в устье Дона и имеет необходимую инфраструктуру для проведения таможенных операций и отстоя судов, а также свидетельства признания от Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра.