Гандболистка «Ростов-Дона» Анастасия Алексеева уходит в сербский клуб

- Я рада быть частью этого великого клуба. Здесь начинался мой путь. Огромное спасибо нашим болельщикам за потрясающую атмосферу на матчах и единство. Также благодарю руководство клуба и команду за оказанное доверие. Вместе и навсегда!, - сказала Настя.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Гандболистка «Ростов-Дона» Анастасия Алексеева покидает клуб. Об этом ростовская команда сообщила в своих соцсетях 2 июня.Анастасия родилась в Ростове-на-Дону. Она является воспитанницей ГК «Ростов-Дон». С 2023 года правая крайняя выступала за команду из Майкопа. Летом 2025 года спортсменка вернулась в ростовский клуб после аренды в майкопском АГУ-«Адыиф». В составе донской команды она стала обладательницей Суперкубка России и чемпионкой страны в юбилейный для клуба раз.Напомним, 29 мая гандболистки «Ростов-Дона» стали десятикратными чемпионками России. В финале Суперлиги они победили московский ЦСКА. После решающего матча стало известно, что Анастасия Алексеева покидает команду. Карьеру она продолжит в ГК «ЗОРК Бор».