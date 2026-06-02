Гандболистка «Ростов-Дона» Анастасия Алексеева уходит в сербский клуб
Гандболистка «Ростов-Дона» Анастасия Алексеева покидает клуб. Об этом ростовская команда сообщила в своих соцсетях 2 июня.
Анастасия родилась в Ростове-на-Дону. Она является воспитанницей ГК «Ростов-Дон». С 2023 года правая крайняя выступала за команду из Майкопа. Летом 2025 года спортсменка вернулась в ростовский клуб после аренды в майкопском АГУ-«Адыиф». В составе донской команды она стала обладательницей Суперкубка России и чемпионкой страны в юбилейный для клуба раз.
Напомним, 29 мая гандболистки «Ростов-Дона» стали десятикратными чемпионками России. В финале Суперлиги они победили московский ЦСКА. После решающего матча стало известно, что Анастасия Алексеева покидает команду. Карьеру она продолжит в ГК «ЗОРК Бор».