Закрытие станции Джанкой вызвало сбои в движении поездов, следующих через Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».Станция Джанкой была внезапно закрыта для посадки и высадки пассажиров еще ранним утром 2 июня. Это привело к значительным задержкам нескольких рейсов и полной отмене одного поезда.Точные причины закрытия станции пока не раскрываются, однако ограничения в её работе будут действовать до поступления особого распоряжения.Отмена поезда № 078 Симферополь — Москва (отправление - 1 июня) касается участка от станции Джанкой. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов или воспользоваться альтернативным маршрутом, переоформив билет на поезд № 174 Евпатория — Москва.Задержки поездов:Поезд № 007 Санкт-Петербург — Севастополь (отправление - 31 мая) задерживается на 1 час.Поезд № 174 Евпатория — Москва (отправление - 1 июня) опаздывает на 7 часов.Поезд № 092 Севастополь — Москва (отправление - 1 июня) следует с опозданием на 1 час.Поезд № 194 Севастополь — Челябинск (отправление - 2 июня) задерживается на 3,5 часа.Для пассажиров задержанных поездов № 174 и № 194 было организовано питание. Ситуация находится под контролем железнодорожных служб, однако пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации и быть готовыми к возможным корректировкам в расписании.