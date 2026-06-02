В Ростове один из рынков на Темернике закрыли по решению суда

Фото: Дондей

В Ростове на известной торговой точке Темерник один рынок закрыли по решению Первомайского суда. Об этом сообщает портал DonDay.Напомним, что в январе прекратили деятельность двух торговых точек «Белый Темер» и «Первый Темер», директором которых является Шамили Карабашев. Временный запрет на торговую деятельность был наложен из-за отсутствия документов по санитарным нормам. Карабашев донес необходимые документы, однако это ситуацию не спасло.Рынки простояли закрытыми почти полгода. Судьбу одного Первомайский суд уже решил. Согласно постановлению,торговая точка на Лелюшенко («Первый Темер») официально закрыта. У ответчика есть возможность подать апелляцию на судебное решение. Но пока никаких апелляционных жалоб не поступало.Судьба второго рынка «Белый Темер» еще под вопросом. Директору дали предписание об административных правонарушениях, которые он должен исправить, если хочет, чтобы хотя бы одна из точек заработала. Но и здесь много нюансов и подводных камней.На трех рынках, которые еще функционируют, проводятся рейды. Под пристальным наблюдением правоохранителей находятся рынки Восточный, Коричневый и Оранжевый.